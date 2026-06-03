El difícil equilibrio entre Estado y mercado

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Pocas discusiones generan tantas pasiones en política como el papel que debe desempeñar el Estado en la economía. Para algunos, el gobierno debería intervenir activamente para corregir desigualdades y garantizar derechos sociales. Para otros, la mejor solución es dejar que los mercados funcionen con la menor interferencia posible. Entre ambos extremos se mueve una realidad mucho más compleja.La experiencia de las últimas décadas demuestra que las sociedades más prósperas no suelen ubicarse en ninguno de los polos. Ni en el Estado que intenta controlarlo todo, ni en el mercado completamente desregulado. Los países que han logrado combinar crecimiento económico, innovación y bienestar social suelen ser aquellos que encontraron un equilibrio razonable entre la iniciativa privada y la acción pública.La razón es sencilla. Los mercados son extraordinariamente eficaces para generar riqueza, impulsar la innovación y responder a las necesidades de millones de personas. Cada día, miles de empresas compiten por ofrecer mejores productos, mejores servicios y mejores precios. Esa competencia beneficia a los consumidores y crea oportunidades de empleo.Sin embargo, los mercados también tienen limitaciones. No siempre garantizan acceso universal a la educación, la salud o la infraestructura básica. Tampoco resuelven por sí solos problemas como la contaminación, los monopolios o ciertas formas de exclusión social. Ahí es donde el Estado desempeña un papel indispensable.La cuestión no es si debe existir intervención estatal, sino qué tipo de intervención produce mejores resultados.Cuando los gobiernos se concentran en proporcionar seguridad jurídica, infraestructura eficiente, educación de calidad y reglas claras para la actividad económica, suelen crear las condiciones necesarias para que la inversión y el emprendimiento prosperen. En cambio, cuando intentan sustituir sistemáticamente al sector privado, fijar precios de manera generalizada o controlar amplios sectores productivos, los resultados suelen ser mucho más inciertos.La historia económica está llena de ejemplos donde el exceso de intervención terminó generando efectos contrarios a los que se buscaban. Políticas diseñadas para proteger a los consumidores terminaron provocando escasez. Empresas estatales creadas para garantizar servicios eficientes acabaron convirtiéndose en estructuras burocráticas costosas. Controles de precios destinados a combatir la inflación terminaron desincentivando la producción.Pero también existen ejemplos donde la ausencia de regulación generó abusos, concentración excesiva de poder económico o crisis financieras con enormes costos sociales. Por eso el debate serio no gira alrededor de elegir entre Estado o mercado. La verdadera discusión consiste en determinar dónde cada uno funciona mejor.Los países que hoy encabezan los indicadores de desarrollo humano ofrecen una lección interesante. En su mayoría cuentan con economías abiertas, respeto por la propiedad privada y libertad para emprender. Al mismo tiempo, mantienen instituciones públicas sólidas, sistemas judiciales confiables y mecanismos que protegen a los sectores más vulnerables.Lo que parece marcar la diferencia no es el tamaño del Estado por sí mismo, sino su calidad. Un Estado eficaz puede facilitar el crecimiento económico. Uno ineficiente puede convertirse en un obstáculo para él. Del mismo modo, un mercado dinámico puede generar prosperidad compartida, mientras que uno capturado por privilegios o monopolios puede limitar las oportunidades para millones de personas.En tiempos electorales, abundan las propuestas que prometen soluciones simples. Algunos presentan al Estado como la respuesta a todos los problemas. Otros depositan una fe absoluta en el mercado. Sin embargo, la experiencia demuestra que las sociedades más exitosas suelen desconfiar de las soluciones absolutas.Después de todo, la prosperidad sostenible no surge de la confrontación permanente entre lo público y lo privado. Surge cuando ambos cumplen adecuadamente sus funciones y se complementan en beneficio de los ciudadanos.Quizás por eso la pregunta más importante para los votantes no sea cuánto Estado o cuánto mercado desean, sino qué tipo de instituciones pueden garantizar que ambos trabajen al servicio de la libertad, las oportunidades y el bienestar colectivo.