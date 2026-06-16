B-52 bomber crash at US Air Force base in California kills 8

B-52 bomber crash at US Air Force base in California kills 8

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A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California’s Mojave Desert and burst into flames Monday, killing all eight people aboard, military officials said.

Excelsio Media

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