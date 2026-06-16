Inicio > California > B-52 bomber crash at US Air Force base in California kills 8 B-52 bomber crash at US Air Force base in California kills 8 By Excelsio Media on junio 16, 2026 Also in California, United States A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California’s Mojave Desert and burst into flames Monday, killing all eight people aboard, military officials said. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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