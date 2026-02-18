¿Qué Significa absolutismo?

¿Qué Significa absolutismo?

on Also in ,
En estos tiempos interesantes en que vivimos, seguro que has escuchado decir que muchos gobernantes ejercen el absolutismo. Si quieres tener claro ese concepto, en este video lo vamos a revisar.

Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)