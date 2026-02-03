España prohibirá acceso a redes sociales a los menores de 16 años 🇪🇸

España prohibirá acceso a redes sociales a los menores de 16 años 🇪🇸

on Also in ,
España prohibirá el acceso a las redes sociales y plataformas digitales a los menores de 16 años. La medida no entra en vigencia de inmediato.
Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)