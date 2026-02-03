Inicio > spain > España prohibirá acceso a redes sociales a los menores de 16 años 🇪🇸 España prohibirá acceso a redes sociales a los menores de 16 años 🇪🇸 By Excelsio Media on February 03, 2026 Also in spain, spanish España prohibirá el acceso a las redes sociales y plataformas digitales a los menores de 16 años. La medida no entra en vigencia de inmediato. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
