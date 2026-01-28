Inicio > que significa > ¿Qué significa Nipah? El virus que causa preocupación en 2026 ¿Qué significa Nipah? El virus que causa preocupación en 2026 By Excelsio Media on January 28, 2026 Also in que significa, spanish El virus Nipah es un virus zoonótico con una tasa de mortalidad de entre 40% y 75%. Fue descubierto e identificado por primera vez en 1998 y su nombre fue dado por el lugar de origen. Mira los detalles en este video. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
