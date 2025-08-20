Inicio > NYC > US threatens to cut off transit system funds over NYC subway safety US threatens to cut off transit system funds over NYC subway safety By Excelsio Media on August 20, 2025 Also in NYC, United States The US government warned it could slash 25% of New York’s Metropolitan Transportation Authority funding if subway worker safety doesn’t improve. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
