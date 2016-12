La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, sancionó por el término de dos meses al expersonero de Tununguá, Anderson Laiton Sánchez, por no dar cumplimiento a un despacho comisorio solicitado por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá.Para la Procuraduría Regional de Boyacá, el implicado desconoció los principios constitucionales de responsabilidad, moralidad, eficacia y celeridad de la función administrativa, al omitir las funciones asignadas en el momento de posesionarse como personero municipal.En la investigación se pudo establecer que el señor Laiton Sánchez perturbó, sin razón justificada, la labor de la administración de justicia disciplinaria al recibir y no dar trámite a las diligencias comisionadas por la oficina de Control Interno de la Gobernación de Boyacá, aun cuando la solicitud fue reiterada en varias ocasiones.Para el Ministerio Público la falta disciplinaria fue calificada como grave a título de culpa gravísima. Teniendo en cuenta que el disciplinado no se encuentra ejerciendo el cargo, se ordenó realizar la conversión de la sanción de suspensión en salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta.