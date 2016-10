En Asunción, Paraguay recibió a Colombia en desarrollo de la novena jornada de la eliminatoria al Mundial de la Fifa Rusia 2018.En el primer tiempo Colombia atacó sin mucha claridad y no aprovechó las opciones que generó. El local fue impotente y no generó peligro en el arco de Ospina. Los colombianos reclamaron una pena máxima que el central dejó de pitar y que hubiera cambiado el rumbo del juego.Tras el descanso Colombia siguió buscando el gol de la victoria, pero cuidando su marca para evitar sorpresa, pero la defensa careció de claridad y permitió las llegadas de Paraguay, que generó opciones de gol que no logró embocar.El juego se volvió enredado y fuerte. Ninguno de los equipos logró generar fútbol de calidad y menos opciones para abrir el marcador.Pero cuando el juego terminaba y todo hacía prever un empate sin goles, un contragolpe fulminante permitió la anotación de Edwin Cardona que le dio la victoria a Colombia.El próximo juego de Colombia será el martes 10 de octubre, cuando recibirá en Barranquilla al líder de la eliminatoria Uruguay.