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Jet crashes in Palm Beach, killing all 9 on board
Jet crashes in Palm Beach, killing all 9 on board

Jet crashes in Palm Beach, killing all 9 on board

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The Bombardier Learjet 60 crashed near Military Trail and 10th Avenue North in the Greenacres area of Palm Beach County at about 12:50 p.m.

Excelsio Media

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