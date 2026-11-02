Inicio > Florida > Jet crashes in Palm Beach, killing all 9 on board Jet crashes in Palm Beach, killing all 9 on board By Excelsio Media on noviembre 02, 2026 Also in Florida, news, United States The Bombardier Learjet 60 crashed near Military Trail and 10th Avenue North in the Greenacres area of Palm Beach County at about 12:50 p.m. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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