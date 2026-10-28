Inicio > Israel > Netanyahu calls for a strong, right-wing government as Israel awaits election results Netanyahu calls for a strong, right-wing government as Israel awaits election results By Excelsio Media on octubre 28, 2026 Also in Israel, news Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called for a "strong, right-wing" government in a defiant speech after Israel's elections. Exit polls suggested neither Netanyahu's bloc, nor his opponents, earned enough seats for a parliamentary majority. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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