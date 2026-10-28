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Netanyahu calls for a strong, right-wing government as Israel awaits election results
Netanyahu calls for a strong, right-wing government as Israel awaits election results

Netanyahu calls for a strong, right-wing government as Israel awaits election results

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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called for a "strong, right-wing" government in a defiant speech after Israel's elections. Exit polls suggested neither Netanyahu's bloc, nor his opponents, earned enough seats for a parliamentary majority.

Excelsio Media

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