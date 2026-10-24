Inicio > Germany > Fire devastates former Nazi guest house known as 'The Eagle's Nest' Fire devastates former Nazi guest house known as 'The Eagle's Nest' By Excelsio Media on octubre 24, 2026 Also in Germany, World Firefighters battled for hours to contain a blaze that engulfed the former Nazi guest house known as 'The Eagle's Nest' in southern Germany, while police investigated the cause after detaining a man near the scene . Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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