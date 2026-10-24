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Fire devastates former Nazi guest house known as 'The Eagle's Nest'
Fire devastates former Nazi guest house known as 'The Eagle's Nest'

Fire devastates former Nazi guest house known as 'The Eagle's Nest'

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Firefighters battled for hours to contain a blaze that engulfed the former Nazi guest house ‌known as 'The Eagle's Nest' in southern Germany, while police investigated the cause after detaining a man near the scene .

Excelsio Media

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