De la Espriella pide la renuncia del presidente de Colpensiones

Tres días en el cargo

Reemplazo

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, solicitó la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz como presidente de Colpensiones, luego de la intervención que el funcionario realizó ante la Comisión Séptima del Senado.Montoya presentó posteriormente su dimisión y dejó el cargo a disposición del Gobierno Nacional, confirmó la Presidencia de la República en un comunicado divulgado este 24 de septiembre.La decisión se produjo un día después de la participación de Montoya en un debate de control político en el Senado, donde fue cuestionado por sus respuestas sobre asuntos relacionados con el presupuesto de Colpensiones, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.Según la Presidencia, durante la sesión se evidenciaron dificultades del funcionario para responder con precisión sobre temas considerados fundamentales para la administración de la entidad. El Gobierno señaló que la dirección de Colpensiones requiere conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y preparación para responder por una institución que administra recursos y atiende los derechos pensionales de millones de colombianos.La salida de Montoya ocurrió pocos días después de su llegada a la presidencia de Colpensiones. De acuerdo con reportes de prensa, había asumido el cargo apenas días antes de su comparecencia ante la Comisión Séptima.Durante la sesión, Montoya reconoció que llevaba poco tiempo al frente de la entidad y manifestó que todavía estaba conociendo en profundidad su funcionamiento. En varios momentos de la presentación recurrió a funcionarios de su equipo para abordar información relacionada con el presupuesto.La situación generó cuestionamientos entre algunos integrantes del Congreso, particularmente por tratarse de una entidad encargada de administrar el sistema público de pensiones.En su comunicado, el Gobierno destacó la trayectoria profesional de Montoya Muñoz y agradeció su disposición para asumir responsabilidades en el sector público. Al mismo tiempo, sostuvo que los cargos de alta responsabilidad requieren funcionarios con dominio de los asuntos bajo su competencia.La Presidencia también indicó que adelantará de manera inmediata el procedimiento correspondiente para garantizar la continuidad institucional de Colpensiones y la prestación de sus servicios mientras se define quién asumirá la dirección de la entidad.La salida convierte a Montoya en uno de los funcionarios de alto nivel del nuevo Gobierno que han dejado su cargo en las primeras semanas de administración de De La Espriella.