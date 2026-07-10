Typhoon Bavi approaches Japan, Taiwan and China

Typhoon Bavi approaches Japan, Taiwan and China

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Typhoon Bavi approached Japan's remote southwestern islands, prompting warnings of violent winds, torrential rain, landslides and flooding. The storm is expected to hit Taiwan and China on July 11.

Excelsio Media

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