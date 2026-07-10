Inicio > China > Typhoon Bavi approaches Japan, Taiwan and China Typhoon Bavi approaches Japan, Taiwan and China By Excelsio Media on julio 10, 2026 Also in China, Japan, news, taiwan, World Typhoon Bavi approached Japan's remote southwestern islands, prompting warnings of violent winds, torrential rain, landslides and flooding. The storm is expected to hit Taiwan and China on July 11. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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