Google integra Gemini Omni y avatares personales en Google Vids para facilitar la creación de videos con IA

Avatares que replican la imagen y la voz del usuario

Controles para evitar usos indebidos

Disponibilidad

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Google anunció una importante actualización para Google Vids, su herramienta de creación de videos incluida en Google Workspace, con la incorporación de Gemini Omni y una nueva función de avatares personales impulsados por inteligencia artificial.La compañía asegura que las novedades permitirán generar, editar y personalizar videos mediante instrucciones escritas, reduciendo significativamente el tiempo necesario para producir contenido audiovisual.Según explicó Google, Gemini Omni permitirá modificar videos existentes utilizando lenguaje natural. Los usuarios podrán solicitar cambios como mejorar la iluminación, eliminar elementos del fondo, cambiar el estilo visual de una escena, actualizar colores de productos o incluso reemplazar la narración y los textos en pantalla, todo mediante indicaciones escritas.La empresa señaló que la herramienta busca extender la vida útil de los contenidos audiovisuales, facilitando la creación de nuevas versiones para campañas publicitarias, presentaciones, demostraciones de productos o material de capacitación, sin necesidad de comenzar el proceso de edición desde cero.La segunda gran novedad es la incorporación de Personal Avatars, una función que permite crear un avatar digital basado en la apariencia y la voz del propio usuario. Para ello basta con realizar un proceso de verificación, subir una fotografía tipo selfie y una breve grabación de voz.Una vez creado, el avatar puede aparecer en los videos leyendo un guion escrito por el usuario, lo que, según Google, elimina la necesidad de grabar repetidamente presentaciones frente a una cámara para anuncios, capacitaciones o comunicaciones corporativas.Google indicó que los avatares personales estarán vinculados exclusivamente a la cuenta del usuario que los creó y únicamente podrán representar a esa persona. Además, el proceso incluye mecanismos de verificación de identidad y herramientas de administración para empresas, que podrán habilitar o desactivar la función desde la consola de Google Workspace.La compañía también informó que, en esta primera etapa, los avatares personales estarán disponibles únicamente para mayores de 18 años, funcionarán inicialmente en inglés y no estarán habilitados en el Espacio Económico Europeo, Suiza ni el Reino Unido debido a requisitos regulatorios y de privacidad.Las nuevas capacidades estarán disponibles para los suscriptores de Google AI Pro, Google AI Ultra y clientes empresariales de Google Workspace que tengan acceso a Google Vids.Con esta actualización, Google continúa ampliando la integración de Gemini dentro de Workspace y refuerza su apuesta por las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la productividad y la creación de contenido audiovisual, en un mercado donde la automatización de la producción de video se ha convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la IA generativa.