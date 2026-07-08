CDC alerta por brote de E. coli vinculado a arándanos congelados vendidos en ocho estados de EE. UU.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de seguridad alimentaria tras detectar un brote de infecciones por la bacteriarelacionado con arándanos congelados comercializados en el sureste de Estados Unidos. Hasta el momento, 12 personas han enfermado en dos estados como consecuencia del consumo del producto contaminado.La investigación apunta a un lote específico de, una presentación de 10 onzas distribuida por la cadena de supermercados Publix en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. El producto fue retirado voluntariamente del mercado el pasado 3 de julio por la empresa, luego de detectarse una posible contaminación con la cepaLas autoridades pidieron a los consumidores revisar sus congeladores y no consumir los arándanos correspondientes al, con fecha de vencimiento. La recomendación es desechar el producto o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para obtener el reembolso correspondiente. También aconsejan lavar con agua caliente y jabón cualquier superficie o utensilio que haya estado en contacto con la fruta.Según los CDC, la mayoría de las personas infectadas por cepas productoras de toxina Shiga depresentan fuertes dolores abdominales, diarrea —frecuentemente con sangre— y vómitos entre tres y cuatro días después de la exposición. Aunque la mayoría se recupera en menos de una semana sin tratamiento específico, algunos pacientes pueden desarrollar el síndrome urémico hemolítico, una complicación grave que afecta los riñones y requiere hospitalización.La investigación epidemiológica continúa para determinar cómo ocurrió la contaminación y si existen otros productos potencialmente afectados. Mientras tanto, los CDC recomendaron a los comercios retirar de inmediato los arándanos incluidos en el retiro del mercado y abstenerse de venderlos o servirlos a los consumidores.El organismo sanitario recordó que cualquier persona que haya consumido el producto y presente síntomas graves debe buscar atención médica de inmediato, especialmente si experimenta disminución de la frecuencia urinaria, fatiga intensa o signos de deshidratación, indicadores que podrían sugerir el desarrollo de complicaciones renales.