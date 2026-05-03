¿Qué significa holocausto? El origen bíblico y su significado actual 🕯️

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¿Cuál es el verdadero origen de la palabra Holocausto? Aunque hoy la asociamos inmediatamente con la tragedia del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, su significado original es religioso y milenario. En este video exploramos la etimología griega (holokaustos) y su paso por el latín para referirse a sacrificios quemados por completo. Analizamos cómo el término evolucionó hasta convertirse en el nombre de una de las mayores catástrofes de la humanidad.