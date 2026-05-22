Google presenta Gemini for Science, una plataforma de IA para acelerar los descubrimientos científicos

Google anunció el lanzamiento de Gemini for Science, una nueva colección de herramientas y experimentos basados en inteligencia artificial diseñada para ayudar a investigadores a ampliar la escala, velocidad y precisión de sus trabajos científicos.

La iniciativa fue presentada durante el evento anual Google I/O 2026 como parte de la estrategia de la compañía para llevar la IA más allá de las aplicaciones de consumo y convertirla en un aliado de la investigación avanzada.

Según la empresa, Gemini for Science se basa en la idea de que los grandes avances científicos del futuro no dependerán de modelos especializados para cada disciplina, sino de agentes de inteligencia artificial capaces de asistir a investigadores de distintos campos. La plataforma reúne herramientas experimentales que permiten analizar información científica, formular hipótesis y explorar problemas complejos con mayor profundidad.

Entre las novedades destacan tres herramientas experimentales disponibles a través de Google Labs, además de nuevas capacidades científicas integradas en Google Antigravity. Estas soluciones buscan facilitar tareas como la revisión de literatura científica, la generación de hipótesis y el análisis de datos, apoyándose en los modelos más avanzados de la familia Gemini.

Google explicó que Gemini for Science incorpora tecnologías desarrolladas por Google Research y DeepMind, incluyendo los proyectos ERA (Empirical Research Assistant) y Co-Scientist, cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista científica Nature. La compañía sostiene que estas herramientas pueden convertirse en colaboradores capaces de ayudar a los científicos a identificar patrones, detectar errores y explorar nuevas líneas de investigación.

La apuesta de Google se produce en un momento en que la inteligencia artificial está adquiriendo un papel cada vez más importante en áreas como las matemáticas, la física, la biología y la informática. Durante I/O 2026, la empresa presentó Gemini for Science como uno de los ejemplos más ambiciosos de cómo la IA podría contribuir a resolver desafíos científicos de gran complejidad y acelerar el ritmo de los descubrimientos.

El acceso a las nuevas herramientas comenzará a habilitarse progresivamente a través de Google Labs durante 2026, mientras la compañía continúa ampliando sus capacidades para investigadores, universidades y centros de desarrollo científico en todo el mundo.