Oil prices soar as Iranian attacks set Gulf tankers ablaze

Oil prices soar as Iranian attacks set Gulf tankers ablaze

on Also in , ,
Oil prices have jumped nearly 10% after attacks on tankers in Iraqi waters, as strikes on oil and shipping routes intensify across the Middle East.

Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)