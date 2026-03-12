Inicio > economy > Oil prices soar as Iranian attacks set Gulf tankers ablaze Oil prices soar as Iranian attacks set Gulf tankers ablaze By Excelsio Media on March 12, 2026 Also in economy, news, oil Oil prices have jumped nearly 10% after attacks on tankers in Iraqi waters, as strikes on oil and shipping routes intensify across the Middle East. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook