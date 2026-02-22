Mexican cartel boss 'El Mencho' killed in military raid

Mexican drug lord Nemesio Oseguera, commonly known as 'El Mencho,' has been killed in a military raid, Mexican officials said. The operation comes as the country's government has been ramping up pressure on cartels following US intervention threats.

