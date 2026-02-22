Inicio > news > Armed man shot, killed at Trump's Mar a Lago resort Armed man shot, killed at Trump's Mar a Lago resort By Excelsio Media on February 22, 2026 Also in news, United States US Secret Service and local police shot and killed a man armed with a shotgun after he tried to enter Trump's Mar-a-Lago resort in Florida. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook