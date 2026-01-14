Inicio > Iran > El dato del día: Irán entra en su día 17 de protestas contra el régimen Islámico El dato del día: Irán entra en su día 17 de protestas contra el régimen Islámico By Excelsio Media on January 14, 2026 Also in Iran, protests, spanish El número de personas asesinadas por el régimen en las protestas supera las 2,500, entre ellos al menos 12 niños. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
