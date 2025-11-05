Inicio > news > Zohran Mamdani wins NYC mayoral race Zohran Mamdani wins NYC mayoral race By Excelsio Media on November 05, 2025 Also in news, NYC, United States Zohran Mamdani, a 34-year-old democratic socialist, won the New York City mayoral race, capping a meteoric rise from a little-known state lawmaker to one of the country's most visible Democratic figures. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
