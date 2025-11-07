Inicio > economy > Elon Musk's $1 trillion Tesla pay plan wins shareholder approval Elon Musk's $1 trillion Tesla pay plan wins shareholder approval By Excelsio Media on November 07, 2025 Also in economy, Elon Musk, Tesla Tesla CEO Elon Musk won shareholder approval for the largest corporate pay package in history as investors endorsed his vision of morphing the EV maker into an AI and robotics juggernaut. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook