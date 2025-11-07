Elon Musk's $1 trillion Tesla pay plan wins shareholder approval

Elon Musk's $1 trillion Tesla pay plan wins shareholder approval

Tesla CEO Elon Musk won shareholder approval for the largest corporate pay package in history as investors endorsed his vision of morphing the EV maker into an AI and robotics juggernaut.

