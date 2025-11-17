Inicio > Bangladesh > Bangladesh court sentences Sheikh Hasina to death for crackdown on student uprising Bangladesh court sentences Sheikh Hasina to death for crackdown on student uprising By Excelsio Media on November 17, 2025 Also in Bangladesh, news, World The International Crimes Tribunal based in Dhaka, the capital, sentenced Hasina and former Home Minister Asaduzzaman Khan to death for their involvement in the use of deadly force against protesters. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook