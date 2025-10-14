Inicio > news > Russian attack on Ukraine's Kharkiv cuts power to 30,000 Russian attack on Ukraine's Kharkiv cuts power to 30,000 By Excelsio Media on October 14, 2025 Also in news, russia, Ukraine, war Russian forces attacked Kharkiv, Ukraine's second-largest city, with guided bombs, knocking out power to 30,000 customers in three districts, local officials said. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
