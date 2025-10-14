Russian attack on Ukraine's Kharkiv cuts power to 30,000

Russian attack on Ukraine's Kharkiv cuts power to 30,000

Russian forces attacked Kharkiv, Ukraine's second-largest city, with guided bombs, knocking out power to 30,000 customers in three districts, local officials said.

