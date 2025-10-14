Japanese shares dive as market frets over premiership

Japanese shares dive as market frets over premiership

Japanese shares sank after a long weekend, clocking their sharpest one-day drop since April, as investors fretted over uncertainty surrounding the country's next premier and persistent US-China trade tensions.

