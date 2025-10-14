Inicio > economy > Japanese shares dive as market frets over premiership Japanese shares dive as market frets over premiership By Excelsio Media on October 14, 2025 Also in economy, Japan Japanese shares sank after a long weekend, clocking their sharpest one-day drop since April, as investors fretted over uncertainty surrounding the country's next premier and persistent US-China trade tensions. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
