Doctors dismiss Trump claims, say Tylenol safe when pregnant

Days after President Trump linked autism to Tylenol use by pregnant women, dozens of medical, research and autism advocacy groups, including ACOG and AAP, have strongly condemned his statement.

