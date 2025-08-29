Egypt detains dozens of teenaged TikTokkers in crackdown

Egypt detains dozens of teenaged TikTokkers in crackdown

on Also in , , ,
Egyptian authorities have been rounding up teenage TikTokkers with millions of followers, detaining dozens in recent weeks on accusations ranging from violating family values to laundering money.

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)