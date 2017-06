Este fin de semana se juegan los partidos de vuelta en las llaves de los cuartos de final de la Liga I-2017.En la ida los equipos que sacaron ventaja fueron Atlético Nacional que venció a Jaguares y Cali que goleó al DIM; mientras que América y Bucaramanga deberán buscar como visitantes lo que no lograron en sus sedes, ante Pasto y Millonarios.- 18:30 - Pastovs. América de Cali- 20:15 - Atlético Nacional vs. Jaguares- 17:30 - Millonarios vs. Bucaramanga- 19:30 - Medellín vs. Cali