El equipo boyacense cedió un punto en su estreno en la Liga femenina, en el que recibió al Atlético Huila.El juego lo ampezó ganando el visitante con anotación de Jennifer Peñaloza.Patriotas buscó el empate y lo consiguió con anotación de Leidy C. Ordóñez.Los dos equipos buscaron la victoria, pero tuvieron que resignarse al empate pues los esquemas defensivos fueron más eficientes que los planteamientos de ataque.El empate a un gol, deja a Huila como líder parcial del grupo B, seguido por Patriotas.La próxima fecha para Patriotas será contra visitará a Fortaleza, mientras que los otros enfrentamientos del grupo B serán Equidad vs. Cúcuta y Santa Fe vs. Huila.