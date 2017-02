Patriotas

Este 17 de febrero marcó el inicio histórico de la Liga del fútbol profesional femenino en Colombia. Pasto y Cortuluá prendieron fuegos en este torneo.La Liga femenina se jugará en tres grupos regionales. El grupo A está conformado por Bucaramanga, Envigado, Real Santander, Unión Magdalena, Real Cartagena y Alianza Petrolera.El B lo integran, Huila, Cúcuta, Fortaleza, Equidad y Santa Fe.Finalmente el grupo C está compuesto por Cortuluá, Osomarso, América, Pereira, Quindío y Pasto.- Pasto 1-2 Cortuluávs. Huila- Orsomarso vs. América- Bucaramanga vs. Envigado- Cúcuta vs. Fortaleza- Equidad vs. Santa Fe- Real Santander vs. Unión Magdalena- Pereira vs. Quindío- Real Cartahena vs. Alianza Petrolera