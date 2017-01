Esta es la programación de la Feria de Duitama 2017 para este viernes 6 de enero.5:30 AM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESAlborada Musical, recorrido por las principales calles de la ciudad, ameniza Banda Sinfónica de Duitama9:00 AM - ATRIO IGLESIA CATEDRAL DE DUITAMASolemne Misa Campal en honor al Divino Niño.10:00 AM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESProcesión en Honor al Divino Niño, patrono de Duitama por las principales calles de la ciudad. Acompañan lashermandades de Duitama y Banda Sinfónica de Duitama.10:40 AM - ATRIO IGLESIA CATEDRAL DE DUITAMAEntrega del estandarte por los Priostos 2017 a los Priostos 2018.2:00 PM - PARQUE DE LAS AMÉRICASFestival De Triciclos y Gateadores2:00 PM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESEncuentro de música social y folclórica: Jaz Arenas, Fantasía la Comadre Enna y sus Ahijaos y Los Clásicosdel Vallenato3:00 PM - PARQUE DEL CARMENFestival de Cuentería5:00 PM - COLISEO MAYORCuadrangular de Baloncesto Femenino7:00 PM - AUDITORIO LUIS MARTÍN MANCIPE DE CULTURAMA“La Peña de las Fiestas”. Noche de Danza Tradicional: Unión Folclórica de Duitama, Renacer Folclórico deDuitama y Fundación Nubalé de Colombia7:00 PM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESGRAN NOCHE POPULAR- Darío Gómez- Alzate- La Juana- Divas Orquesta