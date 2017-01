Esta es la programación de la Feria de Duitama 2017 para este lunes 9 de enero.8:00 AM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESGinkanas para personas en situación de discapacidad física8:00 AM - VILLA OLÍMPICACampeonato Nacional de triatlón9:00 AM - PISTA DE SKATE PARKTorneo Roler-Skate Board Stars Waxs Duitama2:00 PM - PARQUE RECREACIONAL DEL NORTEExhibición de Autos Antiguos y clásicos Duitama 2017.Recorrido: Parque recreacional del Norte- Carrera 16 - Av Américas Glorieta Hospital- Av Américas- Carrera19- Calle 17- Carrera 12 y Finaliza en centro Comercial Innovo Plaza.2:00 PM - LAZA DE LOS LIBERTADORESTARDE CON SABOR LOCAL- Karranguerín- Elegancia Vallenata- Faova Orquesta- Chikas Kandela Viva7:00 PM - AUDITORIO LUIS MARTÍN MANCIPE DE CULTURAMALas Peñas de la Feria. Presentación del Grupo ArscénicusSociedad Teatral con la obra “El Aniversario”Autor: Antón Chéjov. Dirección: Cesar Cuspoca.