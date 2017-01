Esta es la programación de la Feria de Duitama 2017 para este sábado 7 de enero.7:30 AM - ESTADIO CACIQUE TUNDAMATorneo Interhinchas 20178:00 AM - PARQUE DE LAS AMÉRICASAjedréz al Parque8:00 AM - COLEGIO SEMINARIO DIOCESANOII Torneo Nacional de Tenis de Mesa9:00 AM - CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARISTAQuinto Campeonato departamental abierto de billar a tres bandas. (Cll 17 No17-57) LA PERLA DE BOYACÁ9:00 AM - PARQUE DE LAS AMÉRICASGran cabalgata infantil9:00 AM - PISTA DE SKATE PARKII Torneo Nacional de Skateboarding12:00 M - CABALGATARecorrido: Centro de Eventos del Oriente, toma la Av Circunvalar- Glorieta Hospital- Av Américas-Carrera 20- Calle 17 (Antiguo Terminal)- Carrera 18 hasta la Av Américas- Glorieta Hospital- Av Circunvalar y Finaliza en el Centro de Eventos del Oriente.(Recepción de caballos a partir de las 9:00 am en el punto de salida)1:00 PM - AUDITORIO LUIS MARTÍN MANCIPE DE CULTURAMADuitama Dream Festival con las BandasFundación Cultura Urbana - ArteXtreM - Furia Cerce- nated - Vid Bastion - A Place To Bury Fears Crimen - Los Ghoul Espantos - Black Widow2:00 PM - CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMATorneo Nacional de Ajedréz2:00 PM - PARQUE DE LAS AMÉRICASExhibición de street trial car tuning2:00 PM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESGran Concierto Colombiano: Embajadores del Tundama, Terzetto Vocal y Zabala y Barrera2:00 PM - CENTRO DE EVENTOS DEL ORIENTEConcierto para caballistas: “Sebastián Pereira” el pequeño gigante de la música popular,Los Romero Show y Agrupación Las Palomas.7:00 PM PLAZA DE LOS LIBERTADORESNOCHE ROMÁNTICA- Rey Ruiz- Jorge Celedón- Alquimia- Madera Orquesta