Esta es la programación de la Feria de Duitama 2017 para este domingo 8 de enero.7:30 AM - ESTADIO CACIQUE TUNDAMATorneo Interhinchas 20177:30 AM - VEREDA LA TRINIDADValida de Ciclomontañismo7:30 AM - CANCHA DE VOLEY-VILLA OLÍMPICAI Torneo de voleibol playa mixto8:00 AM - COLISEO MAYORContinuación Cuadrangular de Baloncesto Femenino8:00 AM - CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMATorneo Nacional de Ajedréz9:00 AM - CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARISTAQuinto Campeonato departamental abierto de billar a tres bandas. La Perla de Boyacá (Cll 17 No17-57)9:00 AM - PISTA DE SKATE PARKTorneo Roler-Skate Board Stars Waxs Duitama9:00 AM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESDestreza artística al aire libre de nuestros artistasplásticos duitamenses: William Yesid Agudelo, Giovanny AndrésPinto, Lina Sofía Salamanca, Heiver Fernando Pineda, Daniel Pineda Neira,Yaqueline Galindo López, Fabio Orlando Pineda, Ligia Buitrago de Ruge, JavierSantiago Cortés, José Valderrama, Rubén Darío Rodríguez, Ceferino Amado10:00 AM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESPremiación Concurso de cuento infantil Promover Literatura 2016. Presentaciones artísticas: FundaciónTeatro Cultural Cóndores de Siscunsí, Fundación Juana Velasco de Gallo del municipio de Toca yGrupo Coldance11:00 AM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESMaratón Departamental de Meseros11:00 AM - COLISEO MAYORMaratón Nacional de Danzika2:00 PM - PLAZA DE LOS LIBERTADORESEncuentro de Danza: Academia de Formación artística Proyección de Talentos, Fundación Artísticadel Tundama y Ballet Ciudad Duitama4:00 PM - BIBLIOTECA ZENÓN SOLANO RICAURTE DE CULTURAMAPresentación del libro Antología de Crónicas de Duitama Promover Literatura 20166:00 PM - POSTOBÓNDESFILE DE CARROZAS por las principales calles de DuitamaRecorrido: Postobón- Av Américas- Carrera 17- Calle 20 Culturama - Av Circunvalar y Parque de los enamorados.7:00 PM AUDITORIO LUIS MARTÍN MANCIPE DE CULTURAMA“Las peñas de la Feria” Corporación La Caverna presenta la obra Teatral: El caso de las petunias pisoteadas. DirecciónGermán Eduardo Velandia7:00 PM - PLAZA DE LOS LIBERTADORENOCHE DEL SABOR TROPICAL- Iván Villazón- Migue Moly- Pastor López- Manyoma Orquesta- Swing Band