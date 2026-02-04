Inicio > Donald Trump > Trump signs spending bill ending four-day government shutdown Trump signs spending bill ending four-day government shutdown By Excelsio Media on February 04, 2026 Also in Donald Trump, United States President Trump signed a spending deal into law that ends a partial US government shutdown and gives lawmakers time to negotiate potential limits on his immigration crackdown. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook