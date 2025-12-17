Inicio > Donald Trump > Trump's pardoned Capitol rioters push DOJ to target prosecutors Trump's pardoned Capitol rioters push DOJ to target prosecutors By Excelsio Media on December 17, 2025 Also in Donald Trump, news, United States Trump's mass pardon of Capitol rioters has led some to gain influence inside the US Justice Department, with pardoned individuals now meeting officials to press for prosecutions of the lawyers who convicted them. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
