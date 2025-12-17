Trump's pardoned Capitol rioters push DOJ to target prosecutors

Trump's mass pardon of Capitol rioters has led some to gain influence inside the US Justice Department, with pardoned individuals now meeting officials to press for prosecutions of the lawyers who convicted them.

