SoftBank races to close $22.5 billion funding with OpenAI

By Excelsio Media on December 22, 2025

SoftBank Group is working to secure $22.5 billion for OpenAI through investment sales and loans against Arm Holdings, as CEO Masayoshi Son shifts focus to artificial intelligence.
