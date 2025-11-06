¿Qué significa nincompoop?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó la palabra "nincompoop" para calificar a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal. Si no sabes su significado, en este video Nelson Alarcón lo explica.

