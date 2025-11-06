Inicio > alarconnelson > ¿Qué significa nincompoop? ¿Qué significa nincompoop? By Excelsio Media on November 06, 2025 Also in alarconnelson, que significa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó la palabra "nincompoop" para calificar a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal. Si no sabes su significado, en este video Nelson Alarcón lo explica. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
