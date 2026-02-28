Inicio > Donald Trump > Trump says US carrying out 'major combat operations' in Iran Trump says US carrying out 'major combat operations' in Iran By Excelsio Media on February 28, 2026 Also in Donald Trump, Iran, news, United States, war President Trump said his administration had begun major combat operations in Iran, adding that Iran refused a nuclear deal and the action aimed to stop Tehran from getting a nuclear weapon. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
