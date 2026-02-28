Trump says US carrying out 'major combat operations' in Iran

President Trump said his administration had begun major combat operations in Iran, adding that Iran refused a nuclear deal and the action aimed to stop Tehran from getting a nuclear weapon.

