Powerful 6.3 magnitude earthquake kills at least 20 in Afghanistan

A powerful 6.3 magnitude earthquake shook northern Afghanistan before dawn Monday, killing at least 20 people and injuring over 300 others, a health official said.

