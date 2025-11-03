Inicio > Afghanistan > Powerful 6.3 magnitude earthquake kills at least 20 in Afghanistan Powerful 6.3 magnitude earthquake kills at least 20 in Afghanistan By Excelsio Media on November 03, 2025 Also in Afghanistan, earthquake, news A powerful 6.3 magnitude earthquake shook northern Afghanistan before dawn Monday, killing at least 20 people and injuring over 300 others, a health official said. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook