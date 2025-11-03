Trump rules out attending Supreme Court tariffs arguments

Trump rules out attending Supreme Court tariffs arguments

This week, the Supreme Court hears arguments on whether President Donald Trump has overstepped federal law with many of his tariffs. On Sunday, Trump said he had ruled out attending in person.

