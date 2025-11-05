McDonald's value meals help drive sales beat, shares rise

McDonald's value meals help drive sales beat, shares rise

on Also in ,
McDonald’s beat estimates for third-quarter global comparable sales, as affordable meal offers helped whet demand even as consumers remained selective with their spending.

Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)