Japan seeks to calm escalating row with China over Taiwan

Japan’s newly elected Prime Minister Sanae Takaichi openly raised the possibility of a Japanese military response to a Chinese attack on Taiwan, sparking a warning by Beijing to its citizens against travel to its North Asian neighbor.

