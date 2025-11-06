Inicio > AirFrance > Air France-KLM posts strong Q3 despite higher costs Air France-KLM posts strong Q3 despite higher costs By Excelsio Media on November 06, 2025 Also in AirFrance, economy, KLM Air France-KLM reported third-quarter results in line with expectations and confirmed its 2025 outlook, despite some expense increases and costly challenges for its Dutch subsidiary KLM. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook