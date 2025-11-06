Air France-KLM posts strong Q3 despite higher costs

Air France-KLM posts strong Q3 despite higher costs

on Also in , ,
Air France-KLM reported third-quarter results in line with expectations and confirmed its 2025 outlook, despite some expense increases and costly challenges for its Dutch subsidiary KLM.

Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)