Beer maker Molson Coors to cut 9% of Americas jobs

Beer maker Molson Coors to cut 9% of Americas jobs

on Also in ,
Beer maker Molson Coors said it would cut about 400 jobs, or 9% of its Americas salaried workforce, by this year-end as part of a corporate restructuring plan.

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)