Beer maker Molson Coors to cut 9% of Americas jobs

By Excelsio Media on October 20, 2025

Beer maker Molson Coors said it would cut about 400 jobs, or 9% of its Americas salaried workforce, by this year-end as part of a corporate restructuring plan.
