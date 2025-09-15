Inicio > China > US says a 'framework' TikTok deal has been reached US says a 'framework' TikTok deal has been reached By Excelsio Media on September 15, 2025 Also in China, news, tiktok, United States A framework deal has been reached for the ownership of popular social video platform TikTok, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said after weekend trade talks between the U.S. and China in Spain. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
