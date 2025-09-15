US says a 'framework' TikTok deal has been reached

US says a 'framework' TikTok deal has been reached

A framework deal has been reached for the ownership of popular social video platform TikTok, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said after weekend trade talks between the U.S. and China in Spain.

