Inicio > Donald Trump > Trump says US has a buyer for TikTok Trump says US has a buyer for TikTok By Excelsio Media on September 16, 2025 Also in Donald Trump, news, tiktok President Trump said a 'group of very big' American companies were lining up to buy TikTok, signaling a potential resolution that could keep the app operating in the US. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook