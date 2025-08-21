Inicio > Donald Trump > Appeals court throws out civil fraud penalty against Trump Appeals court throws out civil fraud penalty against Trump By Excelsio Media on August 21, 2025 Also in Donald Trump, news, United States A New York appeals court on Thursday threw out the massive financial penalty a state judge imposed on President Donald Trump, while narrowly upholding a finding he engaged in fraud by exaggerating his wealth for decades. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
