El Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió a Juan Manuel Santos; un encuentro tras el cual de lo único que se habló fue de la preocupación de Estados Unidos sobre el crecimiento del narcotráfico.Trump apenas mencionó que el logro de la paz es difícil y por ello felicitó a Santos; una palmadita en el hombro para un hombre que dejó crecer el narcotráfico.Fue un fracaso para Santos, quien no recibió ningún espaldarazo a su antidemocrático proceso de incorporación de la organización narcotraficante más grande del mundo a la institucionalidad colombiana.Santos, un amante de la legalización de las drogas, permaneció callado sobre su bandera de llevar a las tiendas el veneno que producen narcotraficantes de las Farc, Y así lo llamó Trump, el veneno que llena las calles de Estados Unidos.Trump también puso el tema de Venezuela sobre la mesa, insinuando que Santos no puede seguir abrazando e ignorando el régimen dictatorial del vecino.La visita, lejos de lo que cacarean los comunicado del Palacio de Nariño, no otorgó un espaldarazo a Santos. Le dio continuidad a la sólida relación de Estados Unidos con Colombia, en la cual Santos es sólo una molestia pasajera.Finalmente Mr. Trump debe tener claro cómo es la movida de Odebrecht en las campañas de Santos.